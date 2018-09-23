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МИД Ирана вызвал послов трех стран Евросоюза
23 сентября 2018, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
МИД Ирана вызвал послов Дании, Нидерландов и Великобритании в связи со стрельбой на военном параде в Ахвазе. Дипломатов проинформировали, что причастные к теракту лица укрываются в их странах.
После теракта на военном параде в Ахвазе в Министерство иностранных дел Ирана были вызваны послы Нидерландов, Дании, а также временный поверенный в делах Великобритании. Дипломатов уведомили, что в их странах укрываются члены причастных к теракту группировок, сообщил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.
«Неприемлемо, что Европейский союз не вносит в черный список членов этих террористических группировок, пока они не совершат преступления на европейской территории», - подчеркнул представитель иранского внешнедипломатического ведомства.
Представителю Великобритании отдельно было указано на недопустимость и неприемлемость ситуации, когда члену террористической группировки позволяется заявить об ответственности за теракт через лондонскую вещательную сеть. Дипломаты упомянутых стран, в свою очередь, заявили о готовности своих стран к сотрудничеству с Ираном в выявлении преступников, сообщает РИА Новости.
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