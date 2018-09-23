Европарламент подозревает Украину в масштабном налоговом мошенничестве‍

Украинская казна ежегодно недополучает более 750 миллионов евро в связи с налоговым мошенничеством крупного местного бизнеса, и Европарламенту об этом известно, пишут европейские СМИ.

В частности, об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное по инициативе фракции левых и скандинавских зеленых в Европейском парламенте.

Издание отмечает, что некоторые украинские предприятия и концерны применяют различные мошеннические схемы по уходу от выплаты налогов и тем самым грабят свое государство.

Например, сообщается, что Украина в 2015-2017 годах получила от экспорта железной руды на 20 процентов меньше финансовых средств, чем следовало. Аналогичная ситуация сложилась в сталелитейной отрасли, а также в сельском хозяйстве.

Отмечается, что в своих исследованиях и расчетах специалисты опирались как на европейские данные, так и на официальную информацию украинских налоговых органов.

При этом, пишет издание, ЕС в курсе ситуации, однако не предпринимает никаких контрмер. Напротив, продолжает оказывать официальному Киеву финансовую поддержку.

Бытует мнение, что члены Европарламента закрывают глаза на сложившуюся в Незалежной ситуацию, стараясь не критиковать поведение киевских властей, из-за ситуации с РФ.