Источник: Два корабля ВМС Украины подходят к Крымскому мосту

Два корабля Военно-морских сил Украины подходят к Крымскому мосту. О передвижении украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" рассказал источник в правительстве Крыма. Корабль управления и бускир, как известно на данный момент, вошли в Керчь-Еникальский канал - сообщает РИА Новости.

Вчера в погрануправлении ФСБ по Крыму сообщали, как эти корабли "Донбасс" и "Корец" прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России.

Сегодня в 13.50 украинские суда вошли в Керчь-Еникальский канал в сопровождении судов. Предполагается, что часа через полтора она дойдут до Крымского моста.

Два украинских корабля вышли из Одессы и следуют в Бердянск (Азовское море). Сегодня утром оба корабля находились в Черном море в районе Керченского пролива. Ранее они запросили разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале в системе движения судов Керченского пролива Росморпорта (Азово-Черноморский бассейновый филиал). Кораблям потребовались услуги лоцманов.

Корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.