В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ, обстрелявшего Горловку

В Донецкой народной республике сообщили об уничтожении миномётного расчета 58-й механизированной бригады ВСУ, который вёл огонь по мирным кварталам Донбасса. ВСУ в воскресенье утром открыли огонь по Горловке. В результате обстрела в поселке шахты им. Гагарина по адресам: улица Нансена, 13/2, 13, 11, 6 и улица Артиллеристов, повреждены 42 дома.

Глава администрации города Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела погибших нет.

Издание "Русская весна" уточнило, что украинские военные устроили обстрел жилых кварталов поселка с применением миномётов калибром 120 мм, было выпущено 19 мин. По данным издания, сегодня же в 10 часов 50 минут украинские морпехи 36-й бригады произвели обстрел из вооружения БМП-1 жилых кварталов населенного пункта Саханка. Ранены 57-летний мужчина и 47-летняя женщина.

Информацию по обстрелам за сутки привел фициальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. По сведениям военных ДНР, за прошедшие сутки ВСУ вели огонь по районам 11 населённых пунктов.

На Горловском направлении велись обстрелы из миномётов калибром 120 мм, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по районам населённых пунктов: Верхнеторецкое, Доломитное, Зайцево, Широкая Балка, Васильевка, Озеряновка и посёлка шахты им. Гагарина.

На Донецком направлении обстрелы с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия вели по району населенного пункта Спартак.

На Мариупольском направлении ВСУ вели огонь из миномётов калибром 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по районам населенных пунктов Саханка, Ленинское и Дзержинское.

Всего за сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.