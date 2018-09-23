//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- "Шедевральное" признание Галкина в любви к Пугачевой заставило взгрустнуть
- "Пригрел на груди", Петросян жестко троллит Степаненко
- Дочь Макса Покровского учится в Америке. Девочка хочет домой, но родители против
- Виновата черная магия.Я неизлечимо болен,признался участник "Битвы эсктрасенсов"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Эксперт прокомментировал влияние гибели Ил-20 в Сирии на отношения РФ и Израиля
23 сентября 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт по геополитическим рискам Барак Синер считает, что Россия и Израиль должны отработать механизм урегулирования возможных конфликтов и более чётко координировать вопросы безопасности.
Эксперт прокомментировал влияние гибели российского самолета Ил-20 в Сирии на отношения России и Израиля, - передает RT.
По словам Синера, более тесное сотрудничество соответствует интересам обеих сторон. Он подчеркнул, что если израильские военные планируют нанести удары по определённым сирийским объектам, то следует "удостовериться, что на этой территории нет россиян".
Как отметил эксперт, ситуацию осложняет и "вмешательство в обстановку в Сирии иностранных игроков".
Барак Синер заключил: "И даже в отношениях между союзниками, например Россией и Израилем, возникает напряжённость. В итоге складывается очень сложная и взрывоопасная ситуация".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
//В мире
В Китае назвали санкции США нарушением ключевых международных принципов
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Россия модернизирует "бога войны", заявили в американских СМИ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
Михаил Боярский рассказал подробности скорого пополнения в семье дочери
//В мире
Европарламент подозревает Украину в масштабном налоговом мошенничестве
//Новости партнеров
//Общество
В Москву может прийти третья волна бабьего лета, говорят синоптики
"Шедевральное" признание Галкина в любви к Пугачевой заставило взгрустнуть
//Общество
В Волгограде полиция освободила женщину с ребенком из заложников
//Новости СМИ2
//В мире
Источник: Два корабля ВМС Украины подходят к Крымскому мосту
//В мире
В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ, обстрелявшего Горловку
//В мире
Эксперт прокомментировал влияние гибели Ил-20 в Сирии на отношения РФ и Израиля
//Новости Redtram
//В мире
Минобороны опубликовало 3D - видео гибели самолета Ил-20 ВКС РФ в Сирии
//Общество
15-летняя дочь миллионера скоропостижно умерла в самолете, съев сэндвич
Виновата черная магия.Я неизлечимо болен,признался участник "Битвы эсктрасенсов"
//В мире
"Будь очень счастлива" - поздравление Мироновой Голубкиной обсуждают в сети
//В мире
В Швейцарии качество продуктов обсудят на общенациональном референдуме
//Общество
Обнищание населения опасно для страны, кредиты берут даже на покупку продуктов
//Политика
Штабы Шпорта и Фургала заявили о нарушениях на выборах главы Хабаровского края
Агутин и Шнур спели песню «Фигня». Название соответствует выступлению певцов
//Общество
Гражданская жена экс-солиста «Иванушек» потребовала признать его сумасшедшим
//Политика
Выборы губернаторов проходят сегодня в Хабаровском крае и Владимирской области