Эксперт прокомментировал влияние гибели Ил-20 в Сирии на отношения РФ и Израиля

Эксперт по геополитическим рискам Барак Синер считает, что Россия и Израиль должны отработать механизм урегулирования возможных конфликтов и более чётко координировать вопросы безопасности.

Эксперт прокомментировал влияние гибели российского самолета Ил-20 в Сирии на отношения России и Израиля, - передает RT.

По словам Синера, более тесное сотрудничество соответствует интересам обеих сторон. Он подчеркнул, что если израильские военные планируют нанести удары по определённым сирийским объектам, то следует "удостовериться, что на этой территории нет россиян".

Как отметил эксперт, ситуацию осложняет и "вмешательство в обстановку в Сирии иностранных игроков".

Барак Синер заключил: "И даже в отношениях между союзниками, например Россией и Израилем, возникает напряжённость. В итоге складывается очень сложная и взрывоопасная ситуация".