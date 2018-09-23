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Минобороны опубликовало 3D - видео гибели самолета Ил-20 ВКС РФ в Сирии
23 сентября 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Минобороны России опубликовало 3D-видео катастрофы самолета Ил-20 в Сирии. Трагедия произошла 17 сентября вечером. Российское оборонное ведомство обвинило в гибели Ил-20 израильские ВВС.
Сегодня Минобороны представило хронологию инцидента. Генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что информация предоставлена на основании данных радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушные обстановки "Плотто".
17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 вечером начал выполнение спецзадачи по отслеживанию обстановки в районе Идлиба. В то же время группа из четырех истребителей F-16 израильских ВВС вылетела из Израиля для удара по Сирии. На кадрах видео синим цветом обозначены четыре израильских истребителя, совершившие авиаудары по провинции Латакия. После этого к ним начал приближаться Ил-20, отмеченный красным цветом.
В 21.51 мск комплекс С-200 ПВО Сирии запустил ракету, которая сбила Ил-20 в 22.03 мск. Через четыре минуты он пропал с радаров, через полчаса израильские истребители покинули зону.
По словам Конашенкова, в распоряжении Минобороны РФ имеется аудиозапись, свидетельствующая, что объекты, по которым планировали нанести удары израильские истребители, находятся на севере Сирии.
Как объяснил Конашенков, израильские военные знают, что в вооруженных силах России и Сирии применяются разные системы опознавания "свой – чужой", поэтому сирийские ПВО моугт опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей.
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