Минобороны опубликовало 3D - видео гибели самолета Ил-20 ВКС РФ в Сирии

Минобороны России опубликовало 3D-видео катастрофы самолета Ил-20 в Сирии. Трагедия произошла 17 сентября вечером. Российское оборонное ведомство обвинило в гибели Ил-20 израильские ВВС.

Сегодня Минобороны представило хронологию инцидента. Генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что информация предоставлена на основании данных радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушные обстановки "Плотто".

17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 вечером начал выполнение спецзадачи по отслеживанию обстановки в районе Идлиба. В то же время группа из четырех истребителей F-16 израильских ВВС вылетела из Израиля для удара по Сирии. На кадрах видео синим цветом обозначены четыре израильских истребителя, совершившие авиаудары по провинции Латакия. После этого к ним начал приближаться Ил-20, отмеченный красным цветом.

В 21.51 мск комплекс С-200 ПВО Сирии запустил ракету, которая сбила Ил-20 в 22.03 мск. Через четыре минуты он пропал с радаров, через полчаса израильские истребители покинули зону.

По словам Конашенкова, в распоряжении Минобороны РФ имеется аудиозапись, свидетельствующая, что объекты, по которым планировали нанести удары израильские истребители, находятся на севере Сирии.

Как объяснил Конашенков, израильские военные знают, что в вооруженных силах России и Сирии применяются разные системы опознавания "свой – чужой", поэтому сирийские ПВО моугт опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей.