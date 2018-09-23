В Швейцарии качество продуктов обсудят на общенациональном референдуме

В Швейцарии пройдет референдум о продуктах. Планируется обсудить два вопроса, посвященных еде: суверенитету страны в этой сфере и импорту экологически чистых и произведенных с соблюдением этических норм продуктов.

В Швейцарии хотят ужесточить правила маркировки еды, чтобы быть уверенными в ее качестве и происхождении. После того, как в СМИ попала инфомации о применении для приготовления лазаньи конины, граждане страны составили петицию. Обращение набрало более 100 тысяч подписей.Люди хотят знать, что они едят на самом деле.

Граждане Конфедерации требуют контроля не только за качеством продукции, но и за соблюдением прав трудящихся при ее изготовлении.

По поводу поддержки отечественного производителя, швейцарцам предстоит решить, стоит ли повышать пошлины на импортные товары, когда прекращается производство продуктов собственного производства.