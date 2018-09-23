В Китае из Гуанчжоу в Гонконг можно добраться за 47 минут. Высокоскоростная железнодорожная ветка соединила и ускорила сообщение между двумя наиболее развитыми мегаполисами южного Китая. Дорога Гуанчжоу - Шэньчжэнь - Гонконг сегодня полностью запущена в эксплуатацию.

Официальная церемония открытия гонконгского участка состоялась в субботу, первый поезд отправился со станции "Западный Коулун" в направлении северного железнодорожного вокзала города Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун в воскресенье в 7.00, и уже через 19 минут прибыл в пункт назначения. На 16 минут раньше навстречу ему выехал поезд из Шэньчжэня.

Идея соединить скоростной железной дорогой две китайске провинции возникла еще в 2008 году. Но строительство гонконгского участка протяженностью 26 километров сильно затянулось из-за протестов оппозиции и нехватки финансирования, - сообщает РИА Новости.