В Китае поезда "полетели" по железной дороге Гуанчжоу - Гонконг
23 сентября 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Китае из Гуанчжоу в Гонконг можно добраться за 47 минут. Высокоскоростная железнодорожная ветка соединила и ускорила сообщение между двумя наиболее развитыми мегаполисами южного Китая. Дорога Гуанчжоу - Шэньчжэнь - Гонконг сегодня полностью запущена в эксплуатацию.
Официальная церемония открытия гонконгского участка состоялась в субботу, первый поезд отправился со станции "Западный Коулун" в направлении северного железнодорожного вокзала города Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун в воскресенье в 7.00, и уже через 19 минут прибыл в пункт назначения. На 16 минут раньше навстречу ему выехал поезд из Шэньчжэня.
Идея соединить скоростной железной дорогой две китайске провинции возникла еще в 2008 году. Но строительство гонконгского участка протяженностью 26 километров сильно затянулось из-за протестов оппозиции и нехватки финансирования, - сообщает РИА Новости.
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