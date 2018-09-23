Израиль испугался ответных действий России из-за сбитого в Сирии Ил-20

Израиль опасается ответных действий, которые может предпринять Россия после гибели российского военного самолета Ил-20 в Сирии. Власти Израиля боятся, что израильским ВВС "обрежут крылья" - ограничат зоны полёта самолётов в Сирийской Арабской Республике. Мария Захарова высказалась о действиях израильских летчиков

Израиль надеется, что Россия ограничится закрытием неба на неделю и не введёт запрет на полёты вблизи своих баз на севере САР, так как это может перекрыть доступ израильской стороне к территориям севернее Дамаска, - передаёт RT со ссылкой на израильскую газету Haaretz.

В Израиле опасаются, что для сирийских войск и "Хезболлы" будут созданы безопасные зоны, а позиции Ирана в регионе лишь укрепятся.

Издание приводит высказывание министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который заявил, что переговоры с Москвой, которые провел он и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, и визит израильской делегации в Москву, свидетельствуют о том, что между двумя странами установлены хорошие отношения.