Япония запустила грузовой корабль на МКС‍

Япония произвела успешный запуск ракеты Н-IIВ, на борту которой находится космический грузовик «Конотори-7». Информация об этом появилась на сайте японского аэрокосмического агентства JAXA.

Японский беспилотный грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию грузы и экспериментальное оборудование.

Запуск ракеты, который уже несколько раз переносился по техническим причинам, был произведен в 20.52 по мск с космодрома Танэгасима.

На борту «Конотори-7» находится более 5 тонн груза, а также капсула, которая впоследствии доставит на Землю результаты экспериментов.