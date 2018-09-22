Япония запустила грузовой корабль на МКС
22 сентября 2018, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]
Япония произвела успешный запуск ракеты Н-IIВ, на борту которой находится космический грузовик «Конотори-7». Информация об этом появилась на сайте японского аэрокосмического агентства JAXA.
Японский беспилотный грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию грузы и экспериментальное оборудование.
Запуск ракеты, который уже несколько раз переносился по техническим причинам, был произведен в 20.52 по мск с космодрома Танэгасима.
На борту «Конотори-7» находится более 5 тонн груза, а также капсула, которая впоследствии доставит на Землю результаты экспериментов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес