В Армянске снят режим ЧС из-за выброса вредных веществ
22 сентября 2018, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
Режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный в городе Армянске на севере Крыма, снят. Об этом сегодня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время своей рабочей поездки в Ставрополь.
Оперативный штаб, созданный после серии выбросов с кислотонакопителя завода "Крымский Титан", принял решение отменить введенный неделю назад режим ЧС.
Напомним, тогда уровень концентрации вредных веществ в воздухе на территории украинского города превысил допустимую концентрацию более чем в пять раз.
По предварительным данным, причиной выпадения неизвестного химического вещества в Армянске было испарение содержимого кислотонакопителя "Крымского титана".
По словам Аксенова, сейчас никаких оснований для чрезвычайной ситуации нет. Мероприятия, связанные с очисткой всевозможных общедоступных поверхностей в городе Армянске продолжаются.
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