В Танзании число жертв крушения парома превысило 200 человек

Число жертв в крушении парома на озере Виктория в Танзании, по последним данным, превысило 200 человек. Об этом сообщили в субботу местные СМИ со ссылкой на министерство транспорта страны. Спасателям удалось найти выжившего после крушения парома в Танзании

Число погибших в результате крушения пассажирского парома в Танзании возросло до 218. Такие данные сообщает местная газета Citizen со ссылкой на регионального комиссара.

По данным издания, 78 тел были извлечены из воды утром в субботу, 22 сентября. Родственники опознали тела 171 погибшего. Напомним, до этого сообщалось о 196 погибших.

Причины катастрофы в настоящий момент устанавливаются. По одной из версий, паром перевернулся из-за того, что основная масса людей находилась со стороны одного из бортов.

В настоящий момент точно не известно, сколько человек было на пароме. Предполагается, что более четырехсот, в то время как вместимость парома составляет всего сто человек.

Ранее АН сообщали, что спасатели обнаружили одного выжившего на судне спустя два дня после крушения.