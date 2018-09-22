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В Танзании число жертв крушения парома превысило 200 человек
22 сентября 2018, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Число жертв в крушении парома на озере Виктория в Танзании, по последним данным, превысило 200 человек. Об этом сообщили в субботу местные СМИ со ссылкой на министерство транспорта страны.
Число погибших в результате крушения пассажирского парома в Танзании возросло до 218. Такие данные сообщает местная газета Citizen со ссылкой на регионального комиссара.
По данным издания, 78 тел были извлечены из воды утром в субботу, 22 сентября. Родственники опознали тела 171 погибшего. Напомним, до этого сообщалось о 196 погибших.
Причины катастрофы в настоящий момент устанавливаются. По одной из версий, паром перевернулся из-за того, что основная масса людей находилась со стороны одного из бортов.
В настоящий момент точно не известно, сколько человек было на пароме. Предполагается, что более четырехсот, в то время как вместимость парома составляет всего сто человек.
Ранее АН сообщали, что спасатели обнаружили одного выжившего на судне спустя два дня после крушения.
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