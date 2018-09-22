Киевские столкновения привели к задержанию 40 человек
22 сентября 2018, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
На строительной площадке в Киеве произошли столкновения между митингующими и полицейскими. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Дарницкого районного управления полиции Инна Гамалий.
Жители столицы Незалежной протестовали против строительства в жилом массиве Осокорки. Горожане попытались снести забор вокруг стройплощадки, после чего на место вызвали полицейских.
Последовавшие затем столкновения с представителями законопорядка привели к задержанию около 40 человек. Их доставили в территориальное управление для установления анкетных данных.
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