Киевские столкновения привели к задержанию 40 человек

На строительной площадке в Киеве произошли столкновения между митингующими и полицейскими. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Дарницкого районного управления полиции Инна Гамалий.

Жители столицы Незалежной протестовали против строительства в жилом массиве Осокорки. Горожане попытались снести забор вокруг стройплощадки, после чего на место вызвали полицейских.

Последовавшие затем столкновения с представителями законопорядка привели к задержанию около 40 человек. Их доставили в территориальное управление для установления анкетных данных.