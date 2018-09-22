В Мюнхене в условиях повышенных мер безопасности стартовал фестиваль пива

Сегодня в немецком городе Мюнхен начинается ежегодный фестиваль пива "Октоберфест". В связи с этим ожидается усиление мер безопасности в районе его проведения. Безопасность обеспечивают не только 600 полицейских. Ученые предупредили, как пиво может спровоцировать инфаркт

Сотрудники в штатском также следят за порядком. Стало больше установленных на территории камер видеонаблюдения. Предварительно, в этом году праздник посетят около 6 млн человек.

Как велит традиция, в 12 часов дня обер-бургомистр города Дитер Райтер, сказав "O'zapft is!" ("Откупорено!"), вбил молотком кран в первую бочку с пивом. "Октоьберфест" проводится в Мюнхене уже в 185 раз, с 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской (её именем назван луг, где проходит праздник).