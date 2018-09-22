//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Алла Пугачева попросила Садальского заткнуться
- Стас Михайлов отменил свои концерты в Дагестане и Чечне
- Оскар Кучера поломал себе два ребра
- Поклонники заметили, что певица Валерия похудела еще сильнее
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Мюнхене в условиях повышенных мер безопасности стартовал фестиваль пива
22 сентября 2018, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в немецком городе Мюнхен начинается ежегодный фестиваль пива "Октоберфест". В связи с этим ожидается усиление мер безопасности в районе его проведения. Безопасность обеспечивают не только 600 полицейских.
Сотрудники в штатском также следят за порядком. Стало больше установленных на территории камер видеонаблюдения. Предварительно, в этом году праздник посетят около 6 млн человек.
Как велит традиция, в 12 часов дня обер-бургомистр города Дитер Райтер, сказав "O'zapft is!" ("Откупорено!"), вбил молотком кран в первую бочку с пивом. "Октоьберфест" проводится в Мюнхене уже в 185 раз, с 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской (её именем назван луг, где проходит праздник).
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Военные корабли Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма
//В мире
В Китае назвали санкции США нарушением ключевых международных принципов
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Россия модернизирует "бога войны", заявили в американских СМИ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
Михаил Боярский рассказал подробности скорого пополнения в семье дочери
//Новости партнеров
//Здоровье
//Криминал
//Политика
//Здоровье
//Новости СМИ2
//В мире
В Мюнхене в условиях повышенных мер безопасности стартовал фестиваль пива
//В мире
ЛНР о захвате силовиками новых территорий: поселок и так им принадлежит
//В мире
Медведчук: запрет на "русскоязычный культурный продукт" расколет Украину
//Новости Redtram
Спасателям удалось найти выжившего после крушения парома в Танзании
//Наука
Космический шторм помог ученым открыть тайну падения китайского государства
//Политика
//Авто
Фото: в Красноярске показали восстановленный Cadillac Мэрилин Монро
//Общество
Поклонники заметили, что певица Валерия похудела еще сильнее
Лукашенко: Минск в ближайшее время получит шестой транш кредита ЕФСР
"На шоу свои законы", Лариса Голубкина призналась, что оболгала Андрея Миронова
//В мире
Путин выразил Роухани соболезнования в связи с терактом в Иране
//Общество
В Москве на воскресенье объявлен "желтый" уровень погодной опасности
//В мире
//В мире