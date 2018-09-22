ЛНР о захвате силовиками новых территорий: поселок и так им принадлежит

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опроверг сообщение прессы о том, что украинские военные якобы захватили под свой контроль еще один населенный пункт в Донбассе.

Командование ВСУ заявило о «взятии» поселка Вольное (Золотое-4), который и так находился под контролем украинских военнослужащих. Он им принадлежит, начиная с 2014 года, то есть с самых первых дней боевых действий в Донбассе. Вероятно, заявление было сделано в связи с предстоящим выступлением украинского лидера Петра Порошенко перед Генеральной Ассамблеей ООН, отметил Марочко.

2 июля этого года украинское командование уже заявляло о захвате Золотого-4. А 11 июля Украинские войска подвергли обстрелу поселок и обвинили в стрельбе армию самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).