Глава общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук прокомментировал мораторий Львовского областного совета на "русскоязычный культурный продукт". В Донецкой области хотят лишить русский язык особого статуса

Медведчук считает, что изданный в Львовской области Украины запрет теперь уже точно расколет страну. Свою точку зрения он изложил в Twitter. По мнению политика, такое решение нарушает права русскоязычного населения, оно является противоречием международным нормам и украинской Конституции.

Как ранее сообщалось, Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Проще говоря, львовские чиновники законодательно запретили русский язык.