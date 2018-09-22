Медведчук: запрет на "русскоязычный культурный продукт" расколет Украину
22 сентября 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Глава общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук прокомментировал мораторий Львовского областного совета на "русскоязычный культурный продукт".
Медведчук считает, что изданный в Львовской области Украины запрет теперь уже точно расколет страну. Свою точку зрения он изложил в Twitter. По мнению политика, такое решение нарушает права русскоязычного населения, оно является противоречием международным нормам и украинской Конституции.
Как ранее сообщалось, Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Проще говоря, львовские чиновники законодательно запретили русский язык.
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