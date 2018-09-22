В ДНР стал известен второй кандидат на пост главы республики

О том, что будет баллотироваться, Губарев заявлял ещё 11 сентября. И вот, теперь он поделился новостью: Центризбирком принял документы.

"ЦИК принял документы и я получил допуск к сбору подписей", — сообщил Павел Губарев своим подписчикам канала в популярном мессенджере.

Когда подписи в его поддержку будут собраны, их проверят. После этого Павлу Губареву вручат удостоверение кандидата. И он станет одним из узнаваемых конкурентов Денису Пушилину, который сейчас является исполняющим обязанности главы ДНР.

Другой узнаваемый конкурент Дениса Пушилин, экс-глава МГБ ДНР Александр Ходаковский, заявил, что не сможет принять участие в выборах, так как не смог добраться до Донецка.