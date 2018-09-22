В ЛНР стали известны все кандидаты на пост главы республики

Основной претендент - исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Собственно, ему и пророчат победу.

Остальных инсайдеры политического истеблишмента официального Луганска называют "спойлерами". Их избиратель не знает.

Прочими кандидатами стали директор ликеро-водочного завода, начальник одного из управлений минкультуры, "коммунальщик", научный сотрудник и три профсоюзы деятеля.

Выборы в ЛНР назначены на 11 ноября, как и в Донецке. Такое решение было принято после трагической гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.