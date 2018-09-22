В ЛНР стали известны все кандидаты на пост главы республики
Восемь человек подали документы в луганский Центризбирком
22 сентября 2018, 13:31 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Основной претендент - исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Собственно, ему и пророчат победу.
Остальных инсайдеры политического истеблишмента официального Луганска называют "спойлерами". Их избиратель не знает.
Прочими кандидатами стали директор ликеро-водочного завода, начальник одного из управлений минкультуры, "коммунальщик", научный сотрудник и три профсоюзы деятеля.
Выборы в ЛНР назначены на 11 ноября, как и в Донецке. Такое решение было принято после трагической гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
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