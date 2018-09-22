Автобус со школьниками перевернулся в Турции

В провинции Коджаэли на северо-западе Турции утром в субботу, 22 сентября, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. На трассе перевернулся автобус, который перевозил школьников.

Согласно последней информации, в результате аварии погибли два человека, а еще семнадцать получили различные травмы. Как сообщает телеканал Haberturk, автобус вез учеников одной из школ в Стамбул из города Аксарай. В какой-то момент транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

Предполагается, что причиной ДТП стала лопнувшая шина автобуса. Специалисты в настоящий момент устанавливают все обстоятельства аварии.