Автобус со школьниками перевернулся в Турции
22 сентября 2018, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
В провинции Коджаэли на северо-западе Турции утром в субботу, 22 сентября, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. На трассе перевернулся автобус, который перевозил школьников.
Согласно последней информации, в результате аварии погибли два человека, а еще семнадцать получили различные травмы. Как сообщает телеканал Haberturk, автобус вез учеников одной из школ в Стамбул из города Аксарай. В какой-то момент транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.
Предполагается, что причиной ДТП стала лопнувшая шина автобуса. Специалисты в настоящий момент устанавливают все обстоятельства аварии.
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