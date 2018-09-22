Известный американский актер стал профессором Киевского университета культуры
22 сентября 2018, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 22 сентября, стало известно, что всемирно известный голливудский актер стал профессором Киевского университета культуры. Речь идет о младшем из четырех братьев Болдуинов Стивене.
Артист и новоиспеченный профессор в ходе обращения к студентам заявил, что намерен в 2020 году снимать картину об Украине, а кастинг планирует провести среди учащихся университета. Как уточняет ТАСС, Стивен Болдуин призвал режиссеров создавать фильмы о "больших ценностных идеях".
Напомним, актер сыграл более 140 ролей в различных картинах. В частности, он снимался в фильмах "Подозрительные лица", "Рожденный четвертого июля", "Схватка в небе".
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