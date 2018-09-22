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Папа Римский заявил, что между католиками и православными почти нет разницы

22 сентября 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Папа Римский заявил, что между католиками и православными почти нет разницы
фото: globallookpress.com

Папа Римский сообщил, что между католиками и православными почти нет разницы. Данное заявление понтифик сделал в рамках беседы с журналистами на борту самолета, летевшего в столицы Литвы Вильнюс.

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Папе Римскому подарили комбинезон для полетов в космос

По словам 81-летнего Папы Римского Франциска, католики и православные являются братьями. Понтифик в рамках полета прошел из своего салона до хвоста воздушного судна и для каждого присутствовавшего нашел теплые слова. Как уточняет ТАСС, в этой поездке священнослужителя сопровождали 66 сотрудников СМИ из разных стран.

Отметим, что в субботу, 22 сентября, началась трехдневная апостольская поездка главы Римско-католической церкви по Литве, Латвии и Эстонии.

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