Ким Чен Ын намерен в декабре посетить Сеул

В минувшую пятницу стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен в декабре текущего года посетить Сеул. Об этом сообщил глава южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Ген Сик.

В настоящий момент точная дата визита главы КНДР в Республику Корея неизвестна, также не уточняется и его маршрут, передает агентство Yonhap.

Ранее лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что ожидает прибытия Ким Чен Ына в Сеул до конца 2018 года. По мнению политика, данный визит способен положительно сказаться на развитии отношений двух стран.