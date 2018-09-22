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В Иране произошел теракт на военном параде
22 сентября 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Ахваз, расположенном на юге Ирана, во время военного парада произошел теракт. Согласно последней информации журналистов, во время мероприятия неизвестные внезапно открыли огонь по толпе.
К настоящему моменту известно о гибели нескольких человек, однако точное их количество пока не сообщается, передает телеканал Press TV. Также есть данные о нескольких пострадавших в результате атаки.
Отметим, что военные парады проходят в субботу, 22 сентября, в разных городах Ирана, в частности, в Тегеране. Они проводятся в рамках так называемой Недели священной обороны – это памятные мероприятия, которые посвящены ирано-иракской войне 1980-1988 годов.
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