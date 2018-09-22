В Иране произошел теракт на военном параде

В городе Ахваз, расположенном на юге Ирана, во время военного парада произошел теракт. Согласно последней информации журналистов, во время мероприятия неизвестные внезапно открыли огонь по толпе.

К настоящему моменту известно о гибели нескольких человек, однако точное их количество пока не сообщается, передает телеканал Press TV. Также есть данные о нескольких пострадавших в результате атаки.

Отметим, что военные парады проходят в субботу, 22 сентября, в разных городах Ирана, в частности, в Тегеране. Они проводятся в рамках так называемой Недели священной обороны – это памятные мероприятия, которые посвящены ирано-иракской войне 1980-1988 годов.