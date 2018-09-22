В Аргентине обнаружили объект, напоминающий пропавшую субмарину "Сан-Хуан"
22 сентября 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве обороны Аргентины в субботу, 22 сентября, сообщили, что специалистам удалось обнаружить объект, напоминающий по размеру пропавшую в ноябре 2017 года подводную лодку "Сан-Хуан".
Объект заметила на глубине 280 метров американская компания Ocean Infinity. Впоследствии для исследования места в воду спустили подводные телеуправляемые аппараты. Как сообщает "Росбалт", ссылаясь на данные телеканала Todo Noticias, сигнал был замечен в изначальной зоне поисков, что приводит экспертов в замешательство – ранее нечто, напоминающее субмарину, зафиксировано не было. К настоящему моменту не сообщается, что именно удалось найти американским специалистам.
Напомним, на борту пропавшей подлодки "Сан-Хуан" находились 44 члена экипажа.
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