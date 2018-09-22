В Министерстве обороны Аргентины в субботу, 22 сентября, сообщили, что специалистам удалось обнаружить объект, напоминающий по размеру пропавшую в ноябре 2017 года подводную лодку "Сан-Хуан".

Объект заметила на глубине 280 метров американская компания Ocean Infinity. Впоследствии для исследования места в воду спустили подводные телеуправляемые аппараты. Как сообщает "Росбалт", ссылаясь на данные телеканала Todo Noticias, сигнал был замечен в изначальной зоне поисков, что приводит экспертов в замешательство – ранее нечто, напоминающее субмарину, зафиксировано не было. К настоящему моменту не сообщается, что именно удалось найти американским специалистам.

Напомним, на борту пропавшей подлодки "Сан-Хуан" находились 44 члена экипажа.