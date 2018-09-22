Россиянка Мария Бутина переведена на общий режим содержания в тюрьме США

Гражданку Российской Федерации Марию Бутину, которая обвиняется в незаконной работе иностранным агентом на территории США, перевели на общий режим содержания в американской тюрьме.

В российском посольстве уточнили, что администрация тюрьмы согласилась перевести россиянку на общий режим содержания благодаря действиям МИД России, посольства РФ, а также адвокатов.

Как уточняет РИА "Новости", теперь Марии Бутиной позволено гулять на улице, ходить в спортивный зал и общаться с другими людьми – все эти действия ранее были недоступны для нее. Сотрудники дипмиссии подчеркнули, что намерены добиться полного освобождения гражданки России, которая пострадала из-за "антироссийских разборок".