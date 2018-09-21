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Эксперты назвали самый безопасный город в мире
21 сентября 2018, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]
Составлен рейтинг самых безопасных городов в мире на 2018 год. Специалистами были проанализированы сведения о 327 городах. Самым безопасным городом мира признана столица Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби.
Сравнивалась статистика преступлений в мире, а также такие показатели, как стоимость и качество жизни, уровень загрязнения окружающей среды и стоимость путешествий.
Москва оказалась на 184 месте, Санкт-Петербург занял 129 место. На 192 месте оказался Новосибирск.
Самыми опасными городами мира признаны Сан-Педро-Сула (Гондурас) и Каракас (Венесуэла).
Ранее Организация объединенных наций внесла Российскую Федерацию в группу стран с самым высоким уровнем развития человеческого потенциала.
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