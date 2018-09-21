Эксперты назвали самый безопасный город в мире

Составлен рейтинг самых безопасных городов в мире на 2018 год. Специалистами были проанализированы сведения о 327 городах. Самым безопасным городом мира признана столица Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби.

Сравнивалась статистика преступлений в мире, а также такие показатели, как стоимость и качество жизни, уровень загрязнения окружающей среды и стоимость путешествий.

Москва оказалась на 184 месте, Санкт-Петербург занял 129 место. На 192 месте оказался Новосибирск.

Самыми опасными городами мира признаны Сан-Педро-Сула (Гондурас) и Каракас (Венесуэла).

Ранее Организация объединенных наций внесла Российскую Федерацию в группу стран с самым высоким уровнем развития человеческого потенциала.