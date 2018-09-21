Климкин: секретный план по Азовскому морю у Украины согласован

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что украинские власти разработали секретный план по Азовскому морю. Детали плана глава МИД Украины не раскрыл, но подчеркнул, что они уже согласованы. МИД Украины направил в РФ ноту о непродлении договора о дружбе

Климкин отметил, что Азов — это не внутреннее море, территориальное море. "Но сейчас осуществляется заявил Климкин.

По словам министра, Киев обсудил все возможные опции с "друзьями и партнерами", - передает канал "112 Украина". Как подчеркнул Климкин, успеха в ситуации вокруг Азовского моря можно достичь только благодаря действиям "одновременно во всех плоскостях", - сообщает РИА Новости.

Глава МИД Украины отметил необходимость "фундаментального увеличения присутствия и мощи" Украины в Азовском море.

Климкин рассказал, что в настоящее время среднее время задержки украинских судов российскими пограничниками при проходе Керченского пролива составляет более суток - 33 часа.