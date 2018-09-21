На Украине испытали новые беспилотники и вертолёты

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил об успешном испытании украинских беспилотников и лёгких многоцелевых вертолётов «Скаут» и АК 1-3. Турчинов уточнил, что беспилотники были созданы украинскими специалистами совместно с зарубежными партнёрами.

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Украинские вертолёты, лётно-технические характеристики которых также были продемонстрированы, способны обеспечивать разведку и быстрое соединение в войсках, выполнять задания по охране границы, а также с комплексом современного вооружения обеспечивать выполнение боевых заданий, поражая цели как днём, так и ночью, в частности, работая в беспилотном режиме, - передаёт RT.

Турчинов отрапортовал, что ещё прошли испытания модернизированной зенитной установки ЗУ-23-2.