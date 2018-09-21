Time поместил на обложку Путина, Трампа, Манафорта и Дерипаску в одной матрешке
21 сентября 2018, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]
Time поместил на обложку нового выпуска матрешек в виде президента США Дональда Трампа, экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, бизнесмена Олега Дерипаски и российского лидера Владимира Путина.
Обложка иллюстрирует статью, озаглавленную "Вся царская рать. Как олигархи Путина проникли в команду Трампа". Опубликовал обложку октябрьского номера редактор Time Дэн Стюарт в Twitter. В статье упоминаются Дерипаска, Эмин Агаларов, Виктор Вексельберг, а также Евгений Пригожин.
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