Time поместил на обложку Путина, Трампа, Манафорта и Дерипаску в одной матрешке

Time поместил на обложку нового выпуска матрешек в виде президента США Дональда Трампа, экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, бизнесмена Олега Дерипаски и российского лидера Владимира Путина.

Обложка иллюстрирует статью, озаглавленную "Вся царская рать. Как олигархи Путина проникли в команду Трампа". Опубликовал обложку октябрьского номера редактор Time Дэн Стюарт в Twitter. В статье упоминаются Дерипаска, Эмин Агаларов, Виктор Вексельберг, а также Евгений Пригожин.