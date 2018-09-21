В Германии появился первый беспилотный трамвай

В Германии на дорогах Потсдама появился беспилотный трамвай. В скором времени ожидаются первые самостоятельные перевозки. Сейчас трамвай испытывают в тестовом режиме, а в кабине для подстраховки сидит водитель.

Заметим, что испытания проходили в условиях городского движения с реальными пассажирами. Трамвай ориентируется по городу с помощью лидаров, камер и радаров, как сообщает Ридус.

"В случае успешных тестов, количество беспилотных трамваев на улицах Германии может вырасти. По нашим расчетам, использование самоуправляемых трамваев позволит уменьшить расходы на обслуживание, сократить интервалы между прибытием трамваев и снизить число аварий на дорогах," - рассказали изобретатели.