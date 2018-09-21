В ДНР подсчитали, сколько раз ВСУ обстреляли республику за неделю

Более полутора сотен случаев нарушения «школьного перемирия» допустили ВСУ за прошедшую неделю.

Общее количество обстрелов ДНР составило 152 случая. Причем фиксировалось только нарушение режима перемирия с применением крупного калибра. Обстрелы из автоматов сводка не учитывает. На них уже никто не обращает внимания.

Под огневым давлением находились населенные пункты Спартак, Ленинское, Саханка и Безыменное.