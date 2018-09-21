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В ДНР подсчитали, сколько раз ВСУ обстреляли республику за неделю
21 сентября 2018, 16:09 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Более полутора сотен случаев нарушения «школьного перемирия» допустили ВСУ за прошедшую неделю.
Общее количество обстрелов ДНР составило 152 случая. Причем фиксировалось только нарушение режима перемирия с применением крупного калибра. Обстрелы из автоматов сводка не учитывает. На них уже никто не обращает внимания.
Под огневым давлением находились населенные пункты Спартак, Ленинское, Саханка и Безыменное.
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