Украинским военным запретили ездить на своих машинах из-за пьянок

Командование украинской группировкой запретило пользовать бойцам пользоваться личными автомобилями. Поводом для запрета стали участившиеся аварии с участием украинских военнослужащих. Как правило эти дорожно-транспортные происшествия происходят в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудникам военной службы правопорядка приказано до 25 сентября организовать проверку использования и эксплуатации транспортных средств в подчиненных подразделениях и повести занятия по профилактике ДТП», — сообщил заместитель командующего Оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Эдуарда Басурина за прошлую неделю на украинской стороне из-за аварий погибли двое. Ранеными оказались три человека. Это среди гражданского населения. Кроме того, погибли двое и ранены пятеро военнослужащих украинской армии.

Буквально накануне в районе Волновахи (это на подконтрольной официальному Киеву территории) БМП-1 задавил местную жительницу. Она скончалась от полученных травм. По словам медиков, погибшую еще можно было бы спасти, если бы ей была оказана первая помощь.