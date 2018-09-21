Ядовитые пауки захватили дом американской семьи

На новоселье американцев в штате Джорджия пришли незваные гости — огромные коричневые пауки, бесцеремонно выползающие отовсюду. Пока они только пугают и никого не трогают, но известно, что от их укуса может наступить смерть.

В собственном доме семья насчитала уже 30 пауков-отшельников, сообщает газета «Спид-инфо». В размахе эти насекомые достигают 20 см! Они редко нападают без повода, но если почувствуют угрозу, тут же кусают. А ведь потревожить их гнездо можно и случайно, доставая, например, коробки с обувью из шкафа. Для детей и пожилых людей, иммунитет которых ослаблен, укус может привести к летальному исходу.

Прежние владельцы, у кого американцы купили злополучный дом, уверяют, что никогда не видели в здании ни одного паука. Скорее всего, насекомых потревожили во время ремонта. На помощь призвали специальные службы, занимающиеся борьбой с нежелательными насекомыми. Однако даже им не удалось избавить бедную семью от жизни в бесконечном фильме ужасов. Несмотря на то, что пауков травят каждую неделю, они возвращаются.