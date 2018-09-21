В Кремле высказались об якобы отказе Путина отвечать на звонки Асада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию, появившуюся в некоторых СМИ о том, что после гибели в Сирии российского самолета Ил-20 Владимир Путин был так рассержен, что отказался отвечать по телефону президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду. Генерал объяснил, почему у сбившей Ил-20 ПВО Сирии не было системы "свой-чужой"

Пресс-секретарь президента России отверг эти данные. По словам Пескова, они не соответствуют действительности. Официальный представитель Кремля уточнил, что такие сведения сообщили израильские СМИ и верить этим публикациям не надо.

Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин дал подробную оценку инцидента с российским военным самолетом в Сирии, произошедшего 17 сентября.