В Кремле высказались об якобы отказе Путина отвечать на звонки Асада
21 сентября 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию, появившуюся в некоторых СМИ о том, что после гибели в Сирии российского самолета Ил-20 Владимир Путин был так рассержен, что отказался отвечать по телефону президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду.
Пресс-секретарь президента России отверг эти данные. По словам Пескова, они не соответствуют действительности. Официальный представитель Кремля уточнил, что такие сведения сообщили израильские СМИ и верить этим публикациям не надо.
Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин дал подробную оценку инцидента с российским военным самолетом в Сирии, произошедшего 17 сентября.
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