После заявления Ассанжа о потере человечеством свободы у него пропал Интернет

Главный редактор портала WikiLeaks Джулиан Ассанж высказал мнение, что с развитием Интернета информация о человеке становится известной государственным структурам с самого его рождения, и нынешнее поколение является «последним свободным» в мире.

После интервью информатора в посольстве Эквадора в Великобритании был отключён Интернет, - передаёт RT.

По словам главреда WikiLeaks, совсем скоро все люди будут включены в глобальные базы данных правительств и госструктур. Он отметил, что уже сейчас появившийся на свет человек если не сразу после рождения, то через год становится известным во всём мире.

«Теперь дети должны в некотором смысле вести переговоры о своих отношениях со всеми основными мировыми державами», - сказал Ассанж. По его мнению, сейчас «лишь очень немногие люди» могут «решать, где жить, и делать свой выбор», и «это немного попахивает тоталитаризмом».

Ассанж обратил внимание, что масштаб недоброжелательных действий через киберпространство резко возрастёт, когда искусственный интеллект научится автоматизировать хакерские атаки.

Источник «Аргументов недели» сообщил, что в российских МИД и разведсообществе внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг основателя сайта WikiLeaks и готовы в случае принятия политического решения и обращения самого Ассанжа рассмотреть возможность принятия необходимых действий для предоставления ему политического убежища.

О грядущей судьбе Ассанжа размышляет главредактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко в интервью АН.