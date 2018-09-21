В Совфеде назвали антироссийские санкции США неэффективными

В пятницу, 21 сентября, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался о новых антироссийских санкциях. По мнению политика, данные меры являются неэффективными.

Цеков подчеркнул, что с 2011 года США ввели против России уже 60-е санкции. Это демонстрирует абсолютную бессмысленность данных действий. В беседе с RT парламентарий уточнил, что Вашингтон злится из-за отсутствия результатов, однако американские власти не могут остановиться и продолжают полагаться на ограничения.