Появились подробности нападения на детский сад в Нью-Йорке

Днем в пятницу, 21 сентября, появились подробности нападения на круглосуточный детский сад в Нью-Йорке. В местной полиции сообщили, что происшествие случилось сегодня рано утром в районе Куинс.

В правоохранительных органах уточнили, что в 4 утра по местному времени 52-летняя женщина ворвалась в учреждение с ножом. Как уточняет AJC, нападавшая ранила пятерых человек, в частности, троих детей. Сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает, однако один ребенок получил серьезные ранения.

К настоящему моменту женщина задержана сотрудниками полиции Нью-Йорка. В настоящий момент устанавливаются мотивы ее действий.