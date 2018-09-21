Ушел из жизни бывший премьер-министр Украины
21 сентября 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно о кончине бывшего премьер-министра Украины и известного общественного деятеля. Данную информацию предоставил заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур.
Согласно последним сообщениям, политик Виталий Масол умер на 90-м году жизни. Дидур на своей страничке в соцсети Facebook назвал экс-премьера Украины настоящим профессионалом и человеком с щедрой душой, а также выразил соболезнования родным и близким покойного.
Напомним, Виталий Масол являлся главой Совета министров УССР с 1987 по 1990 год. В 1994–1995 годах он возглавлял украинское правительство при президенте Леониде Кучме.
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