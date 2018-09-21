В одном из детсадов Нью-Йорка произошло нападение, есть пострадавшие

В пятницу, 21 сентября, в одном из детских садов Нью-Йорка произошло нападение. Соответствующие данные предоставили сотрудники средств массовой информации с ссылкой на очевидцев.

Согласно последним сообщениям, в ходе нападения в детском учреждении, расположенном в Нью-Йорке, применялось холодное оружие. К настоящему моменту предполагаемая преступница задержана полицейскими, передает сегодня днем RT данные телекомпании NBC.

Не исключено, что среди раненых могут быть воспитанники детсада, однако пока эта информация не является подтвержденной. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.