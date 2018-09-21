Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама
21 сентября 2018, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 21 сентября, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Вьетнамский политик скончался сегодня в возрасте 61-го года.
Владимир Путин отметил, что Чан Дай Куанг являлся дальновидным и мудрым политическим деятелем, которые многое сделал для отстаивания интересов Вьетнама.
Как отмечает РИА "Новости", глава РФ высоко оценил вклад своего вьетнамского коллеги в развитие связей всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также двустороннего взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных сферах.
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