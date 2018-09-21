Хантсман заявил, что США и Россия ведут "закулисную работу" на территории Сирии
21 сентября 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хантсман сделал важное заявление. По словам дипломата, США и Российская Федерация ведут "закулисную работу" в Сирии.
Согласно последней информации, предоставленной Джоном Хантсманом, американская и российская стороны рассчитывают в ближайшем будущем продвинуться в вопросе урегулирования ситуации, сложившейся на территории САР, передает в пятницу, 21 сентября, "Росбалт".
Посол подчеркнул, что США и Россия ведут важную работу "за кулисами" для того, чтобы в конечном итоге положить конец насилию в Сирии и найти политическое решение конфликта.
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