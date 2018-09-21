Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хантсман сделал важное заявление. По словам дипломата, США и Российская Федерация ведут "закулисную работу" в Сирии.

Согласно последней информации, предоставленной Джоном Хантсманом, американская и российская стороны рассчитывают в ближайшем будущем продвинуться в вопросе урегулирования ситуации, сложившейся на территории САР, передает в пятницу, 21 сентября, "Росбалт".

Посол подчеркнул, что США и Россия ведут важную работу "за кулисами" для того, чтобы в конечном итоге положить конец насилию в Сирии и найти политическое решение конфликта.