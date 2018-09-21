Количество мусора на Земле может увеличиться на 70% к 2050 году

Всемирный банк подготовил доклад, посвященный борьбе с глобальным загрязнением окружающей среды. Не исключено, что к 2050 году количество мусора на нашей планете может возрасти на 70 процентов.

Подобный исход станет возможным, если страны не объединят усилия и не начнут сокращать потребление пластика и активно перерабатывать отходы.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на текст доклада, из-за урбанизации и роста населения Земли к 2050 году на планете может возникать до 3,4 миллиардов тонн мусора в год. Известно, что ежегодно 34 процента всех отходов в мире образуются в странах с самым высоким уровнем жизни.

Хуже всего сейчас обстоят дела с утилизацией пластика, который способен оказывать негативное влияние на экосистемы, так как он разлагается тысячи лет.