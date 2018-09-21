Пять человек пострадали при стрельбе на поминках в американском штате Нью-Йорк

В городе Сиракьюс, расположенном в американском штате Нью-Йорк, произошла стрельба, в ходе которой пострадали люди. Инцидент случился во время поминок, где присутствовали не менее пятидесяти человек.

Согласно последней информации местной полиции, ранены были пять человек, среди которых ребенок. В настоящий момент, как уточняется на портале Syracuse.com, жизнь пострадавших находится вне опасности.

Очевидцы рассказали, что два или три стрелка в общей сложности произвели около пятнадцати выстрелов. В настоящий момент причины случившегося не установлены.

Известно, что в ходе поминальной службы, на которой произошел инцидент, родные и друзья прощались с жителем города, умершим от тяжелого заболевания.