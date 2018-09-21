В американских СМИ заинтересовались, с какой целью Россия начала модернизацию «бога войны» - крупнокалиберной артиллерии, которая способна стрелять в том числе и ядерными боеприпасами.

Агентство иностранных военных исследований армии США (FMSO) получило и опубликовало информацию, что Россия начала модернизацию своей крупнокалиберной артиллерии – миномета 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм и гаубицы 2С7 «Пион» калибра 203 мм.

Издание National Interest осторожно интересуется, с какой целью Россия начала расконсервацию и модернизацию «бога войны времен холодной войны», как выразилось издание, с опаской напомнив, что эти старые пушки, после окончания холодной войны долгое время находившиеся на складах, способны стрелять ядерными снарядами. «НАТО получило бы горький опыт, если бы холодная война стала горячей», - напоминает издание. И делает любопытный вывод – «бог войны возвращается с местью».

«2С4 модернизируют, чтобы интегрировать в современные системы командования и управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем. Также предполагается замена или обновление трубы и механизма возвратной пружины», - считают в FMSO.

«Вкратце, новые ракетные артиллерийские системы могут быть лучше, но 2С4 и 2С7 дают более устойчивый и экономичный способ ведения огня, а их использование позволит ракетной артиллерии сосредоточиться на более специализированных целях», - предполагает издание, отвечая на собственный вопрос – «зачем России старые пушки?».