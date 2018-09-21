Украинский лидер Петр Порошенко сообщил о "падении Третьего Рима России". Это заявление политик сделал в ходе своего выступления в Верховной раде, также он опубликовал соответствующую запись в соцсети.

По словам Порошенко, значение Томоса (предоставления автокефалии) выходит за рамки Украины. Политик подчеркнул, что это является падением Третьего Рима как давней заявки России на мировую гегемонию. Президент Украины на своей страничке в Twitter добавил, что его страна и РФ по-разному понимают православие, вследствие чего им "не по пути".

По мнению Петра Порошенко, Украина – это самая крупная православная страна Европы, которая готова продемонстрировать, как в едином национальном организме могут достойно сосуществовать демократия и христианство восточного обряда.