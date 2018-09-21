Порошенко обвинил «Би-би-си» в клевете на него

Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на британскую общенациональную телерадиовещательную организацию ВВС за публикацию о нем информации, не соответствующей действительности.

Поводом для подачи искового заявления стала опубликованная ранее информация, что Порошенко заплатил за организацию его встречи с американским президентом Дональдом Трампом по меньшей мере 400 тысяч долларов. Адвокаты украинского президента утверждают, что данная информация не соответствует действительности и наносит ущерб репутации Порошенко. Это, по словам его представителей, особенно опасно в свете того, что украинский лидер активно продвигает в стране антикоррупционные шаги.

ВВС, уверенная в своей правоте, отказалась приносить извинения украинскому президенту или вносить исправления в опубликованный ранее материал о встрече украинского и американского президентов, сообщает Lenta.ru.