Порошенко обвинил «Би-би-си» в клевете на него
21 сентября 2018, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на британскую общенациональную телерадиовещательную организацию ВВС за публикацию о нем информации, не соответствующей действительности.
Поводом для подачи искового заявления стала опубликованная ранее информация, что Порошенко заплатил за организацию его встречи с американским президентом Дональдом Трампом по меньшей мере 400 тысяч долларов. Адвокаты украинского президента утверждают, что данная информация не соответствует действительности и наносит ущерб репутации Порошенко. Это, по словам его представителей, особенно опасно в свете того, что украинский лидер активно продвигает в стране антикоррупционные шаги.
ВВС, уверенная в своей правоте, отказалась приносить извинения украинскому президенту или вносить исправления в опубликованный ранее материал о встрече украинского и американского президентов, сообщает Lenta.ru.
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