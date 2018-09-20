Мощный взрыв поздно вечером в четверг прогремел в Горловке в Донбассе
20 сентября 2018, 23:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Донбассе мощный взрыв в четверг, 20 сентября, поздно вечером прогремел в Горловке. Грохот был слышен во многих районах города. Жители Горловки предположили, что город под огнем какого-то тяжелого орудия украинских силовиков.
Взрыв активно обсуждают: "Что это было?! У меня аж дом подпрыгнул", — рассказала жительница Горловки Екатерина, а Сергей уверен: "Чем-то серьезным одиночным кроют", - сообщается на сайте "Русская весна".
Перед этим в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю за прекращением огня сообщили об обстрелах пригорода Горловки со стороны ВСУ.
22:00-22:20 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): выпущено 15 гранат из АГС, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие.
О том, что ВСУ сосредоточили крупную группировку сил на границе линии соприкосновения, корреспонденту АН рассказали разведчики армии ДНР, которые зафиксировали прибытие техники в зону конфликта.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес