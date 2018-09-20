Мощный взрыв поздно вечером в четверг прогремел в Горловке в Донбассе

В Донбассе мощный взрыв в четверг, 20 сентября, поздно вечером прогремел в Горловке. Грохот был слышен во многих районах города. Жители Горловки предположили, что город под огнем какого-то тяжелого орудия украинских силовиков. Украинская армия может напасть на ДНР сразу после Минска

Взрыв активно обсуждают: "Что это было?! У меня аж дом подпрыгнул", — рассказала жительница Горловки Екатерина, а Сергей уверен: "Чем-то серьезным одиночным кроют", - сообщается на сайте "Русская весна".

Перед этим в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю за прекращением огня сообщили об обстрелах пригорода Горловки со стороны ВСУ.

22:00-22:20 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): выпущено 15 гранат из АГС, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие.

О том, что ВСУ сосредоточили крупную группировку сил на границе линии соприкосновения, корреспонденту АН рассказали разведчики армии ДНР, которые зафиксировали прибытие техники в зону конфликта.