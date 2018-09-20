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Порошенко лишен звания почетного гражданина Вероны
20 сентября 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
Муниципалитет Вероны сегодня лишил украинского лидера Петра Порошенко почетного гражданства, сообщил член городского совета Вероны Вито Коменчини. Решение вступило в силу немедленно, отметил он.
Присвоение звания почетного гражданина Петру Порошенко ранее вызвало протесты со стороны многих жителей и общественных организаций. Активисты убеждены из-за событий в Донбассе, что присуждение почетного гражданства президенту УКраины противоречит "фундаментальным демократическим принципам и правам человека, которые заложены в конституции Италии".
Порошенко получил звание почетного гражданина Вероны в 2016 году в знак признательности за возвращение 17 шедевров живописи, которые были похищены из веронского музея Кастельвеккьо.
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