Почему в Испании задумались о плате за примерку одежды

Испанские магазины могут начать взимать плату с клиентов за примерку одежды.э С такой инициативой выступила Мария дель Пилар-дель-Олмо, советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон.

Связано это с падением прибыли торговых точек, поскольку теперь покупатели примеряют и выбирают в магазине одежду, а потом заказывают то, что понравилось, в интернете, сообщает "Испания по-русски". Испании нужно внедрять «инновационные идеи» и «стимулы» для защиты малого бизнеса от действий крупных корпораций, работающих онлайн.