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Турция оштрафовала Google на 15 миллионов долларов
20 сентября 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Антимонопольный комитет Турции пожаловался сразу на 3 организации Google: сам поисковик, его международный распространитель Google International и турецкий рекламный портал Google Reklamcilik.
Решение оштрафовать компанию принято в связи с нарушением законодательства о конкуренции в сфере продаж программного обеспечения для мобильных устройств. Популярный поисковик искусственной накруткой опередил своих конкурентов, а это запрещается.
На устранение нарушений Google выделили шесть месяцев. Владельцы Google обязаны выплатить штраф в 93 миллиона турецких лир антимонопольному комитету Турции.
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