Турция оштрафовала Google на 15 миллионов долларов

Антимонопольный комитет Турции пожаловался сразу на 3 организации Google: сам поисковик, его международный распространитель Google International и турецкий рекламный портал Google Reklamcilik.

Решение оштрафовать компанию принято в связи с нарушением законодательства о конкуренции в сфере продаж программного обеспечения для мобильных устройств. Популярный поисковик искусственной накруткой опередил своих конкурентов, а это запрещается.

На устранение нарушений Google выделили шесть месяцев. Владельцы Google обязаны выплатить штраф в 93 миллиона турецких лир антимонопольному комитету Турции.